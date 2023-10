Bambina di 9 anni scompare durante una gita in bicicletta nel parco

Sono ore di ansia per la famiglia di una bambina di 9 anni, Charlotte Sena, scomparsa durante una gita in bicicletta mentre stava campeggiando con i suoi in un parco nazionale dello stato di New York, vicino a Saratoga. Lo riporta Fox news.

È in corso una caccia a tappeto

È in corso una caccia a tappeto in tutta la zona, con elicotteri, cani e motoscafi in un'area piuttosto grande. È stata invece trovata la sua bicicletta. I genitori temono che la bambina sia stata rapita.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 22:52

