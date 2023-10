Bambina di 7 anni legge i libri ai 'nonni' della casa di riposo: «Oggi niente videogiochi»

di Redazione Web

Una delle più grandi paure che si fa strada nel cuore degli anziani è quella di rimanere soli, abbandonati in qualche casa di riposo o istituto dai propri familiari, troppo occupati a mandar avanti la propria vita e gestire i propri problemi per preoccuparsi di chi si è lasciato indietro.

La questione è senza dubbio molto complessa, eppure negli ultimi anni si è discusso molto di come rendere l'ultima fase della vita meno pesante per i nostri nonni, mamme o papà. A tal proposito, si parla di "programmi intergenerazionali", vale a dire progetti che interessano diverse generazioni e le fanno entrare in contatto per favorirne lo scambio e l'arricchimento reciproco.

Nel caso di Maggie, una bambina americana di 7 anni, l'interesse per gli anziani e la voglia di alleggerire il fardello della solitudine sono sbocciati in maniera completamente naturale e KARE11 ha deciso di raccontarne la storia.

Maggie e la sua decisione di leggere libri agli anziani

Maggie ha sempre amato i libri e adora parlare dei mondi incredibili che vi sono descritti.

I residenti della struttura la accolgono a braccia aperte, felici di ascoltare le storie che Maggie legge con tanta attenzione e passione. Questa attività le ha permesso di migliorare le proprie abilità di lettura, oltre all'averle regalato tanti nuovi amici e amiche.

Ma come è iniziata questa esperienza? La mamma di Maggie, Tiffany, lavora alla casa di cura ed è capitato in passato che portasse sua figlia al lavoro. Inizialmente, non aveva idea del progetto che la bambina stava portando avanti ma un giorno, quando ha detto alla piccola di ricordarsi di prendere la sua Nintendo Switch (un dispositivo per giocare ai videogiochi) per non annoiarsi, ha ricevuto una risposta inaspettata: «Porterò dei libri e li leggerò ai residenti».

Maggie si è già guadagnata degli ascoltatori fidati e regolari, e sceglie un libro diverso a seconda dei gusti dei residenti. La sua compagnia preferita è Patti Griggs, un'insegnante di scuola elementare in pensione, che dichiara: «È davvero brava a leggere. Ho insegnato a bambini della sua età, e molto pochi avevano la sua abilità». Ora, le due si sono lanciate verso una nuova avventura: scrivere un libro insieme.

