Bambina di 5 anni trovata morta nel cesto dei panni sporchi dai suoi genitori: «Stava giocando con i fratelli»

Una bambina di cinque anni è stata trovata morta nel cesto della biancheria a casa dai suoi genitori. La piccola, come rivela Metro, è stata portata d'urgenza all'ospedale St. Vincent's East, dove è stata dichiarata morta poco dopo il suo arrivo. Secondo quanto dichiarato dai genitori la figlia stava giocando con il fratello e la sorella nella loro casa Trussville, in Alabama, poi c'è stato un momento di silenzio e infine il ritrovamento choc.

Le cause del decesso

Non sono chiare quali siano le cause del decesso, dai primi esami i medici non sono riusciti a capire in modo evidente cosa possa essere successo alla bambina.

Il lutto

La famiglia, la scuola e tutti gli amici, ricordano la piccola di cinque anni come una bimba molto vivace e gioviale: «Era una bambina felice e portava una gioia incredibile alla sua famiglia. Il suo sorriso era contagioso per tutti quelli che incontrava», afferma il suo necrologio. La bambina lascia sua madre, Alicia Williamson, due fratelli e i nonni, tutti sconvolti per la sua perdita a cui ancora non si riesce a dare una spiegazione.

