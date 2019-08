Babysitter sfregia il volto del bimbo di un anno: «Svegliata dal suo pianto»

Venerdì 9 Agosto 2019, 17:53

IlIl babysitter Christopher Noble, 38 anni avrebbe dovuto prendersi cura di un bambino ma in realtà lo ha picchiato sfregiandogli il viso. L'uomo sarebbe statoche aveva spesso problemi nel sonno a causa dei dentini che stavano spuntando.L'uomo, come riporta Metro , avrebbe prima mandato un messaggio alla madre dicendo che avrebbe chiuso il piccolo in bagno perché non lo stava facendo dormire e poi ha proceduto alla violenza. La donna ha pensato fosse solo una battuta, probabilmente, ma il giorno dopo prendendo in braccio suo figlio ha notato dei segni sul viso e ha denunciato il babysitter. L'uomo, di Manchester, avrebbe dovuto prendersi cura del bimbo in assenza della mamma, ma dopo aver perso la pazienza lo ha picchiato.Il volto del bambino era sfregiato, aveva lividi sotto gli occhi e diversi graffi. Quando la madre lo ha denunciato ha negato ogni responsabilità, ma gli agenti hanno comunque proseguito con l'arresto. L'uomo verrà ora processato.