Attentato all’ex leader del Pp Catalano e fondatore di Vox: gli hanno sparato in faccia in centro a Madrid

L'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna, Alejo Vidal Cuadra, di 78 anni, è in condizioni gravissime dopo essere stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid.

Cosa è successo

L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri.

Successivamente fonti della Polizia hanno fatto sapere che Alejo Vidal-Quadras è arrivato in ospedale cosciente. Ex presidente del Pp catalano e stato anche tra i fondatori del partito di estrema destra Vox. Al momento, la Polizia, informa l'EFE, sta dando la caccia a un uomo che avrebbe sparato a bordo di una moto.

«Condanniamo con fermezza l'attentato di Madrid. Chiedo agli inquirenti di trovare immediatamente il colpevole e speriamo che Aleix Vidal-Quadras recuperi presto». Lo sottolinea il leader del Pp, Alberto Nunez Feijòo, commentando l'attentato di poco fa ai danni di un ex dirigente del suo partito.

