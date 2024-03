Terrorismo, allarme a Parigi ma è una simulazione in vista delle Olimpiadi. La Polonia: «Interverremo se necessario»

di Redazione web

Cresce l'allerta terrorismo in tutta Europa, soprattutto in Francia. Qui si stanno tenendo le prove generali di sicurezza in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, previsti nella capitale di Francia dal 26 luglio all'11 agosto. Militari, polizia, pompieri, servizi di sicurezza e 160 studenti hanno partecipato oggi alla simulazione di un attentato terroristico contro uno stadio di Rodez, nel sud del Paese, con l'obiettivo di neutralizzare due terroristi all'assalto contro la folla inerme. «Anche se nessuno vuole il peggio, dobbiamo prepararci, controllare il coordinamento tra i diversi servizi dello Stato, in caso di attacco terroristico», ha dichiarato al termine dell'esercitazione il colonnello, Thomas Riou, comandante della 13/a brigata della Legione straniera.

La simulazione

Durante l'attacco simulato, due finti terroristi hanno fatto irruzione nello stadio Paul-Ligno, impianto da 3.000 posti, sparando a raffica contro il pubblico, con armi automatiche, causando numerosi morti e feriti. Nel panico generale, i soccorsi evacuano gli spettatori fuori dall'impianto sportivo mentre militari e forze dell'ordine lanciano l'assalto ai terroristi. Durante le Olimpiadi parigine, la 13/a Brigata della Legione straniera dispiegherà 800 militari, in sostegno alle forze di sicurezza interna e ad altre unità dell'esercito.

Arrivano i rinforzi da Varsavia

Intanto, il ministro della Difesa polacco annuncia che Varsavia invierà rinforzi militari per contribuire alla sicurezza delle olimpiadi parigine. «Le forze armate polacche si uniranno alla coalizione internazionale creata dalla Francia per sostenere la preparazione e la sicurezza dei Giochi olimpici dell'estate 2024», ha annunciato su X Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, senza precisare il numero di soldati. A Bordeaux, è stato invece sgomberato un accampamento dove vivevano diverse centinaia di rumeni e bulgari, nei pressi dello stadio Matmut Atlantique, dove si disputeranno diverse competizioni olimpiche. «Hanno trovato un altro terreno», ha dichiarato all'Afp Leonard Velic, dell'associazione Eurrom volta a favorire l'inserimento dei Rom

