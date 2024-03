Preservativi gratis alle Olimpiadi 2024: agli atleti ne verranno consegnati 300mila, due a testa al giorno

di Redazione Web

Nessun "divieto" di intimità per gli atleti e le atlete che, quest'anno, parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi: a ogni sportivo verrano dati due preservativi al giorno, per un totale di 300mila profilattici durante la kermesse.

Un'iniziativa presa dalla direzione dei Giochi per sensibilizzare i partecipanti a dei rapporti più sicuri, ma non è la prima volta che accade nella storia delle gare olimpiche. Potremmo quasi dire che, in questa edizione, verrà ripresa una vecchia tradizione. La distribuzione delle protezioni, infatti, ricopriva una parte integrante delle cerimonie. Il primo caso si ebbe nel 1988 per i giochi di Seoul, introdotto per sensibilizzare gli atleti e gli spettatori su un tema caldo di quegli anni: la minaccia dell’HIV e dell’AIDS.

Le prime Olimpiadi dopo le restrizioni di Tokyo

Quelle di Parigi saranno le prime Olimpiadi senza le restrizioni Covid-19, tipiche invece dell'ultima edizione che si è svolta a Tokyo. Saranno, quindi, abbandonati i protocolli che venivano seguiti durante la pandemia, quali: il rispetto del distanziamento, l'impossibilità di contatti ravvicinati o la manifestazione di gesti affettuosi come un abbraccio.

Verranno, inoltre, inserite anche delle nuove discipline.

Il ritorno dei letti di cartone

Anche se verranno abbandonate alcune regole per via della fine dell'emergenza sanitaria, altre decisioni invece verranno mantenute. Come i letti di cartone che raddoppiano: da una piazza, infatti, diventano matrimoniali e potranno sostenere due persone fino a un peso massimo complessivo di 250 chili.

I letti di cartone furono una scelta "green" del comitato che si occupò di organizzare l'evento sportivo a Tokyo, con lo scopo di ridurre l'emissione di carbonio generate dai Giochi. Vennero rese sostenibili anche le medaglie, che furono realizzate da metalli estratti da elettronica di consumo riciclata, includendo circa 6,2 milioni di cellulari usati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 13:18

