Anziana di 89 anni violentata per 7 ore e uccisa da un 23enne

Venerdì 7 Febbraio 2020, 12:58

Entra dentro casa di un'erma poie. Reece Dempster, 23 anni, ha abusato, fino ad ucciderla, di Dorothy Woolmer, una nonna di 89 anni. Il giovane era entrato nel suo appartamento di Tottenham, nel nord di Londra con l'intento di svaligiare la casa, ma poi avrebbe deciso di violentarla e per 7 ore ha abusato della signora fino ad ucciderla.Un delitto choc per il quale il 23enne è stato condannato all'ergastolo, come riporta anche il Mirror . I due si conoscevano, qualche mese prima del delitto il ragazzo aveva fatto dei lavori di giardinaggio nella proprietà della signora. Durante la rapina ha poi abusato di lei e con l'intento di tramortirla ed evitare che facesse resistenza l'ha picchiata più volte in testa fino ad ucciderla. Pare che Reece prima di commettere i reati avesse bevuto gin e fumato crack.La signora è stata trovata dalla sorella e da una sua amica priva di vita nel suo appartamento. Le due si erano insospettite dopo non averla sentita per diverse ore, così sono entrate in casa trovandola nuda, coperta da un lenzuolo e sporca di sangue. Le indagini della polizia hanno poi condotto al 23enne