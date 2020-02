Bimba stuprata a 5 anni, arrestato un 25enne. L'orrore nei locali di un'ambasciata

violentato una bambina di cinque anni nei locali di un'ambasciata a Delhi, la capitale indiana: per questo un ragazzo di 25 anni è stato arrestato, nella giornata di domenica, dopo che i genitori della piccola hanno denunciato tutto alla polizia.



Secondo quanto riferisce la polizia, l'accusato, un autista, non è impiegato della sede diplomatica. La bambina è in condizioni stabili. La famiglia vive nell'ambasciata, dove il padre lavora nel personale delle pulizie.



Giovedì 6 Febbraio 2020, 12:57

