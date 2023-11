Amiche per la pelle scoprono di essere sorelle biologiche, ecco cosa è successo

di Alessia Di Fiore

Amiche per la pelle scoprono di essere sorelle biologiche. Cassandra Madison e Julia Tinetti, di 32 e 31 anni, sono entrambe state adottate quando erano molto piccole dalla Repubblica Dominicana da due famiglie americane.

Le due donne si sono conosciute casualmente nel 2013, sul posto di lavoro, infatti lavoravano entrambe per il Russian Lady a New Haven, tra le due si è immediatamente instaurato un forte legame, avevano anche dei tatuaggi simili, come quello della bandiera della Repubblica Dominicana.

La storia

I loro colleghi avevano infatti notato quanto Cassandra e Julia fossero simili tra loro, e date le troppe coincidenze, hanno deciso di confrontare i documenti di adozione scoprendo di provenire da due paesi diversi e di corrispondere a cognomi differenti.

Qualche anno dopo Cassandra ha avuto l'opportunità di conoscere il suo padre biologico, il quale ha ammesso di aver avuto un' altra bambina più meno nello stesso periodo.

Una volta effettuato il test del DNA, le due amiche hanno scoperto di essere sorelle biologiche.

