Maltempo, piogge e disagi nel sud della Francia, nel dipartimento meridionale dell'Aude, dove almeno sei persone sono morte a causa delle inondazioni seguite proprio alle forti piogge cadute: il numero delle vittime è stato reso noto dal primo ministro Edouard Philippe.

Il livello dell'acqua del fiume Aude (che dà il nome alla regione) ha raggiunto addirittura i 7 metri di altezza nella città di Trebes. Un picco

Tutte le scuole del dipartimento sono state chiuse e gli abitanti sono stati invitati rimanere a casa, ha detto la prefettura dell'Aude.

Philippe ha indicato che 350 pompieri sono al lavoro e altri 350 sono in arrivo. Inoltre, sette elicotteri di soccorso civili e militari sono stati mobilitati, ma non sono stati in grado di decollare fino alla mattina a causa delle pessime condizioni meteorologiche.

«senza precedenti dal 1891», hanno fatto sapere le autorità locali su Twitter. Il villaggio di Pezens, con una popolazione di 1.470 abitanti, è stato evacuato.