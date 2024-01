Allenatore di pallavolo ordina di non mangiare alle sue atlete: accusato di molestie, abusi e bodyshaming da 13 giocatrici

di Nikita Moro

Riuscire a vincere un campionato, un partita o un solo set è l'impegno che si prefigge ogni squadra, unita dal desiderio di arrivare prima sul podio. Ma quando i consigli di un allenatore si trasformano in molestie, bullismo e bodyshaming, è giusto denunciarne l'irregolarità e l'abuso messo in atto senza paura di una ritorsione.

In un'università dell'Idaho, Stati uniti, 13 atlete hanno denunciato il loro allenatore di pallavolo Chris Gonzalez e tutto lo staff per i continui abusi subiti durante la stagione sportiva 2022-2023. «Non mangiare» era una delle frasi pronunciate più di frequente dall'uomo, che aveva diffuso un clima di terrore e di controllo durante gli allenamenti.

La denuncia

Chris Gonzalez è stato nominato capo allenatore della squadra di pallavolo dell'Università dell'Idaho nel 2022, ma è stato denunciato e accusato di diverse molestie solo un anno dopo. Le giocatrici di pallavolo hanno accusato il loro allenatore di abusi fisici e mentali, di discriminazioni e body shaming, sostenendo che l'uomo pretendeva «che i loro corpi fossero in un certo modo», così come ha divulgato Idaho News. Le atlete hanno presentato alla polizia una denuncia di 11 pagine che descrive in modo dettagliato i presunti abusi subiti durante gli allenamenti.

Gli abusi

Secondo la denuncia, sia lo staff che l'allenatore avrebbero creato un ambiente ostile, danneggiando il benessere delle giocatrici, portandole a scarsi risultati durante le partite.

In una nota dell'esposto, i legali hanno fatto sapere che molte delle ragazze coinvolte nei circuito degli abusi, hanno riscontrato problemi legati alla salute mentale. «Il modo in cui parlava alle ragazze, come cercava di instillare un controllo totale e assoluto attraverso la paura... era davvero qualcosa che non avevo mai visto», ha dichiarato un testimone.

Il caso italiano

La denuncia presentata dalle 13 giocatrici di pallavolo ricorda il caso italiano "delle farfalle" scoppiato nell'ottobre del 2022, in cui le altlete di ginnastica ritmica della Nazionale denunciarono la direttrice tecnica Emanuela Maccarani per i maltrattamenti e gli abusi psicologici subiti durante gli allenamenti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 13:17

