Black Alien mostra come era prima della trasformazione. I fan: «Irriconoscibile»

Sembra un alieno vivente, ma ha solo fatto una scelta di vita estetica radicale. Black alien, così lo chiamano i suoi fan che alla vista della foto del 33enne con l'aspetto alieno, prima della trasformazione, sono rimasti senza parole.

Anthony Loffredo ha trascorso gli ultimi anni della sua vita a perfezionare il suo corpo. "Black Alien Project", così si chiama il suo progetto che va avanti già da diverso tempo e che al momento, secondo quanto affermerebbe Anthony, sarebbe solo al 60% del completamento della trasformazione del suo corpo.

Una foto di sè da piccolo ha ribaltato l'opinione di molti fan che hanno sostenuto che stava meglio prima di traformarsi in un "alieno vivente".

Anthony Loffredo prima di Black Alien

Prima di diventare Black Alien, Anthony Loffredo trascorreva la sua vita come un comune ragazzo di 30 anni che vive in Francia. Ma, ad oggi, il suo aspetto lo ha reso famoso in tutto il mondo e molto spesso, ha dichiarato, di aver subito discriminazioni proprio per la sua scelta estetica.

Si è tolto le orecchie, le narici e due dita di una mano: tutto pur di sembrare un alieno. Tatuatosi di nero l'intero corpo, Black Alien però, ha condiviso negli scorsi giorni una foto di sè da giovane.

Irriconoscibile

I fan apprezzano il coraggio dimostrato da Anthony Loffredo per la sua scelta di vita, ma alla vista dell'immagine di Black Alien prima di diventare "alieno" non hanno potuto fare a meno che complimentarsi per quanto fosse un bel ragazzo e che tutto sommato stava meglio prima.

