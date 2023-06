«Mi sono addormentata 5 ore in spiaggia e ho avuto un'intossicazione da sole: sembravo un alieno»

di Redazione web

Si è addormentata al sole e al risveglio la sua faccia era simile a quella di un "aliento", tanto da essere irriconoscibile per la sua stessa sorellina. La giovane donna vittima dell'incidente in spiaggia ha sviluppato una grave forma di avvelenamento solare, che le ha provocato estremo gonfiore in viso. La protagonista ha raccontato la sua storia in un video su TikTok, in cui ha condiviso foto e clip del "prima" e "dopo" la grave reazione allergica.

L'avvelenamento da sole

Bela Chatwin, 21 anni, una assistente di interior design, si è accidentalmente addormentata in spiaggia senza applicare la crema solare, scatenando la reazione: l'intossicazione solare è un grave caso di scottatura, provocato solitamente da un'ustione da radiazioni ultraviolette. La guarigione è avvenuta in tre settimane, in cui ha dovuto applicare pomate a base di steroidi. Bela ha spiegato di aver scoperto di avere una fotodermatite - un'allergia permanente al sole - che non le era stata mai diagnosticata fino a quel momento, poiché aveva sempre applicato la dovuta protezione prima di esporsi al sole. Solo dopo l'incidente, avvenuto nel 2018 durante una vacanza a San Diego con un'amica e la sua famiglia, i medici hanno potuto accertare la sua allergia, e ora la giovane donna giura che non commetterà mai più lo stesso errore. Inoltre, incoraggia gli altri a non sottovalutare l'importanza della crema solare.

Cosa è successo

Bela, di Lehi, Utah, USA, ha dichiarato: «Quel giorno eravamo solo io e una mia amica in spiaggia, ed era luminoso ma nuvoloso e non così caldo.

