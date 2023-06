Creme solari, quali sono le migliori? La classifica di Altroconsumo per il 2023

Come ogni anno, poco prima dei bagni di sole in vista dell'estate, Altroconsumo stila la classifica di creme solari e spray per proteggersi dai raggi UV, perché il sole fa bene, ma bisogna sempre farlo in totale sicurezza per la nostra pelle e proteggersi in modo appropriato, per evitare l'effetto contrario, cioè nocivo. In questo senso, la crema solare è un'ottima soluzione per una corretta esposizione al sole, ma come ogni prodotto, è bene sapere quella più adatta alla nostra pelle, per questo è fondamentale il controllo del giusto fattore di protezione, chiamato Spf, adeguato al proprio fototipo.

Meglio una crema solare con fattore Spf 30? O invece è preferibile la 50? Queste sono le prime domande a cui dobbiamo rispondere, dopodiché la guida di Altroconsumo è utile perché sono stati testati sia prodotti usciti quest’anno, sia prodotti testati negli anni scorsi, ma ancora presenti sul mercato. Per fortuna le creme o gli spray in vendita sono stati tutti promossi, con votazioni differenti, ma comunque garantiscono la protezione promessa.