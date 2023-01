Bevono alcol preparato artigianalmente, i festeggiamenti di Capodanno finiscono in tragedia: 9 morti

I festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno finiscono in tragedia. A Chivacoa, un villaggio agricolo nel centro-ovest del Venezuela, il bilancio della festa di Capodanno è davvero drammatico. Nove morti e ben 16 ricoverati per avvelenamento, tutto a causa di un alcolico preparato artigianalmente che si è dimostrato letale.

«Non approvato»

A rendere nota la notizia ci ha pensato il governatore di Yaracuy, Julio Leon, confermando che ben 9 persone sono morte e altre 16 sono ricoverate per «avvelenamento da etile di un prodotto artigianale non approvato dalle autorità sanitarie».

Le indagini

Le autorità hanno ascoltato i parenti e fatto un sopralluogo nella casa dove si è svolta la festa. Hanno prelevato campioni del poco alcol artigianale rimasto per analizzarli in laboratorio. Una fonte della polizia ha detto che l'alcol è stato adulterato con metanolo, una sostanza che può causare cecità, danni al fegato e infine la morte. Un episodio che non sembra essere isolato. Il consumo di queste bevande artigianali a basso costo, infatti, si è diffuso, nei quartieri popolari delle grandi città e nei villaggi dell'interno del Venezuela, colpiti da una crisi economica senza precedenti.

