Firenze, Capodanno col botto: Ferrari si schianta contro 4 auto e l'imprenditore scappa a piedi

La notte di Capodanno a Firenze è trascorsa in modo tranquillo. Nonostante le migliaia di persone che hanno riempito le piazze del capoluogo toscano, non si sono registrati episodi gravi. Ma un episodio in particolare sta suscitando la reazione del web. Un imprenditore a bordo della sua Ferrari ha danneggiato 4 auto, oltre la sua, andandoci a sbattere contro, poi si è dato alla fuga a piedi.

Fermato e multato

Il proprietario della Ferrari è un imprenditore fiorentino. Durante i festeggiamenti di Capodanno, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada in via Paisiello e si è scontrato con quattro auto in sosta provocando loro gravi danni. Ma invece di lasciare le proprie generalità se ne è andato abbandonando lì la Ferrari, anch’essa incidentata. Alla scoperta dell’accaduto, la polizia municipale ha in poco tempo rintracciato il proprietario dell’auto che è stato multato per eccesso di velocità e rifiuto di dare i propri dati. Avendo poi esaurito i punti residui sulla patente, questa gli è stata ritirata.

