Ciclista non rispetta la precedenza: multa e 5 punti in meno sulla patente

Il caso successo a Livorno farà discutere molto gli amanti dei pedali. Francesco Romano, uno chef di 59 anni, era a bordo della sua bicicletta e non ha rispettato la precedenza. E per questo motivo gli agenti della polizia stradale, impegnati in un posto di blocco, hanno seguito il ciclista e lo hanno multato. Ma non finisce qui.

5 punti dalla patente

La storia dello chef, nato in liguria, cresciuto in Sicilia e da otto anni trasferitosi a Livorno, è stata raccontata da Il Tirreno. L'uomo ha cercato di giustificarsi: «Ero lontano - spiega - avevo tutto il tempo di frenare». Ma la polizia stradale la pensa diversamente. Gli agenti, infatti, lo hanno seguito e fermato. Per lui è scattata una sanzione da 116 euro e 5 punti cancellati dalla patente di guida anche se Romano era in bici e non in auto.

Il ricorso

L'uomo ha fatto sapere che, dopo aver sentito un legale, presenterà ricorso. Lo chef pagherà la multa, ma impugnerà la decisione dei punti cancellati, in quanto per poter guidare una bicicletta non è richiesto essere in possesso della patente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 17:37

