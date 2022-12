Dieci rapine in 4 giorni, arrestato l'incubo di Firenze: minacciava le giovani vittime di morte o violenza sessuale

In soli quattro giorni aveva messo a segno sette rapine e ne aveva tentate altre tre. Un 35enne fiorentino era diventato un vero e proprio incubo del centro del capoluogo toscano. E proprio per questo motivo i carabinieri di Firenze lo hanno arrestato, giovedì 22 dicembre, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Zampaoli su richiesta del pm Solinas.

Minacce e rapine

Le dieci rapine, fra tentate e consumate, risalgono tutte ai primi di dicembre. Tutte avvenute nelle vie del centro storico di Firenze. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, il 35enne usava come minaccia la violenza fisica dicendosi armato di coltelli, bastoni, o esibendo una bottiglia di vetro, ma anche violenza sessuale nel caso la vittima fosse una donna. Con questo approccio intimava la consegna di quello che avevano con sé o di andare a prelevare al bancomat. E in soli 4 giorni aveva racimolato un bottino di circa 800 euro, oltre a varie carte di credito, bancomat, cellulari e indumenti.

Gli episodi contestati

Tra i dieci episodi contestati all'uomo, quello più violento è sicuramente quello avvenuto il 6 dicembre scorso. In quel caso il 35enne afferrò una 20enne sotto la minaccia di un coltello costringendola a consegnare il denaro che aveva nel portafoglio: era troppo poco per il rapinatore, non contento, ha trascinato la giovane vittima in un vicolo, intimandole di non urlare sotto minaccia di violentarla e invitandola ad andare insieme presso uno sportello Atm per prelevare altro denaro, finché la ragazza non è riuscita a divincolarsi e a fuggire. Ma grazie alle denunce delle vittime e alle telecamere di videosorveglianza, l'uomo è stato rintracciato e arrestato.

