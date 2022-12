Prato, morta una bambina di 12 anni: investita sulle strisce insieme alla mamma

L'ennesimo tragico incidente stradale. Una ragazza di 12 anni è morta mentre attraversava la strada, insieme a sua madre. La tragedia è successa a Caiano, in provincia di Prato, dove la donna è rimasta gravemente ferita, mentre sua figlia è morta sul colpo. Un violento impatto che ha portato le due a restare incastrate sotto la vettura che le ha colpite.

La dinamica dell'incidente

Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 16 dicembre. Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia municipale, sembra che madre e figlia, entrambe di origini cinesi, stessero attraversano la strada quando una vettura le ha travolte trascinandole per alcuni metri. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi allertati da alcuni testimoni che hanno assistito al violentissimo impatto.

Il soccorso

Una volta giunti sul posto i soccorsi, è stato necessario l'internento dei vigili del fuoco per estrarre le due da sotto l'automobile. Una volta liberate, sono state affidate al personale sanitario. Le condizioni della 12enne sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi di rianimazione, ne è stato dichiarato il decesso poco dopo. La madre è stata invece soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso. Stando a quanto riferito, alla guida dell'auto c'era un'anziana signora con i nipotini.

