La proposta di matrimonio a Capodanno finisce male: lei si imbarazza e litiga col fidanzato. Ecco perché

È questa la proposta pubblica più imbarazzante di tutti i tempi? Un video TikTok girato a Capodanno mostra una donna mortificata mentre il suo partner le propone la proposta davanti a una folla di sconosciuti. La clip - che è stata catturata da un testimone oculare e pubblicata lunedì - inizia con la donna non identificata che fa festa in un locale prima che la musica si fermi e il suo uomo prenda il microfono.



«Omg hanno interrotto l'intera festa di New York perché questo ragazzo proponesse e la ragazza non se la sentiva», ha scritto la testimone oculare Cass sotto la sua clip, che è stata vista più di 4 milioni di volte. «Aspetta fino alla fine», ha aggiunto. «È stata la cosa più imbarazzante a cui abbia mai assistito». Nel video virale, la donna è palesemente in imbarazzo mentre viene chiamata sul palco dal suo fidanzato.

La proposta di matrimonio finisce male

"Sono follemente innamorato di te", dice l'uomo alla sua amata dopo che lei gli si è avvicinata con esitazione. Chiaramente ignaro della reazione della sua ragazza umiliata, l'uomo si inginocchia prima di continuare il suo monologo entusiasmante. "Sei l'amore della mia vita e mi renderai l'uomo più felice del mondo", dice. "Vuoi sposarmi?". La domanda dell'uomo è stata seguita da un silenzio prolungato, che lo ha spinto a pungolare: "È un semplice sì o no". "Oh mio Dio", ha risposto la donna con uno sguardo a disagio sul viso. "Sì?".

Il litigio tra fidanzati

Si sentiva la folla esultare mentre la donna si infilava l'anello di fidanzamento al dito, ma la futura sposa non è rimasta colpita. Successivamente è stata catturata dalla telecamera mentre litigava con il suo nuovo fidanzato e sembrava dire: "Perché dovresti farlo?". Gli utenti sono immediatamente intervenuti sotto il video con le loro opinioni, inclusi molti che hanno anche condiviso la loro obiezione alle proposte pubbliche. "Ho detto al mio fidanzato come volevo che fosse la mia proposta. In privato, in pubblico o davanti alla famiglia. Queste sono domande importanti da porre ", ha dichiarato un utente.

