Bimbo disturba in classe: maestra lo fa lapidare dai compagni

Preso per il, per le gambe, per le braccia e lasciato. Un video mostra un insolito, a prima vista anche pericoloso, a cui è stato sottoposto unda una dottoressa. Le immagini mostrano il piccolo mentre viene tenuto per il collo e lasciato dondolare, e la stessa operazione si ripete quando il bambino viene preso per le braccia o per le gambe.Larissa Orynbasarovna, 35enne di Almaty, Kazakistan, che lavora da 11 anni come massaggiatrice professionista certificata, sostiene che quella da lei eseguita sia la procedura più indicata per far guarire i bambini da alcunu problemi fisici. La donna sostiene di aver guarito diversi bambini disabili proprio grazie al suo massaggio e per questo motivo il suo "baby massage" in Kazakistan è diventato molto popolare. Tanti genitori pagano anche cifre piuttosto elevate per sottoporre i bambiiìni a questo trattamento che dura circa 15 minuti.Il massaggio segue uno schema preciso: prima il piccolo viene preso per le gambe oscillato da una parte all'altra, poi afferrato per il collo e fatto sobbalzare e infine viene afferrato per le guance e fatto vibrare. Moltissime persone si sono però scagliate contro la donna accusandola di fare del male ai bambini e di rischiare di causare loro anche delle gravi lesioni permanenti.