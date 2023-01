A 18 anni fa atterrare aereo da turismo (in avaria) in autostrada: tutti illesi

di Redazione web

Un adolescente ha fatto atterrare in emergenza un piccolo aereo su un'autostrada. L'episodio si è verificato in California. A bordo quattro persone, membri della stessa famiglia, tutte rimaste illese. Ai comandi il 18enne Brock Peters, in possesso di regolare licenza.

Un guasto in volo e l'atterraggio d'emergenza in autostrada

Il giovane ha raccontato che mentre era in volo si è verificato un guasto ai motori. Mantenendo il sangue freddo, nonostante il panico e le urla dei passeggeri a bordo, è riuscito a far atterrare il velivolo in sicurezza. L'ente volo americana ha avviato un'indagine. Peters ha detto che prevede di tornare a volare già questa settimana.

