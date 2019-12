Adolescente uccide il sacerdote che ha abusato di lui con un crocifisso

Mamma inietta materiale fecale nella flebo per la chemioterapia del figlio autistico, condannata

Lunedì 30 Dicembre 2019, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con un. Un giovane di, Alexandre V, ha ucciso un sacerdote di 91 anni Roger Matassoli, nella sua casa di Agntez, nel nord della Francia,con un crocifisso.Pare che il prete avesse abusato di lui in passato e che l'adolescente avesse deciso di vendicarsi. Pare che oltre al ragazzo il sacerdote avesse abusato anche del padre prima e di altri due ragazzi. Tutto era rimasto a lungo nel silenzio, fino a quando il 19enne non ha deciso di porre fine alla vita del religioso. Il sacerdote è stato trovato morto dalla polizia in casa sua lo scorso 4 novembre con segni di tortura sul corpo e sembrava aver pure subito un'asfissia.Il 19enne è stato così accusato di tortura, omicidio e resistenza all'arresto, dopo essere stato sorpreso a fuggire dalla polizia sull'auto della vittima. Il giovane è stato però trasferito in un ospedale perchè apparentemente affetto da disturbi psichici. L'intera famiglia di Alexandre sarebbe stata rovinata dal sacerdote: il nonno si uccise dopo aver appreso degli abusi sul padre, lo stesso giovane tentò il suicidio dopo gli stupri, fino a quando non ha deciso di porre lui la parola fine a tali violenze,