Mamma inietta materiale fecale nella flebo per la chemioterapia del figlio autistico

Domenica 29 Dicembre 2019, 20:21

Iniettanellae viene condannata. Tiffany Alberts , ex insegnante dell'Indiana, è stata riconosciuta colpevole di aver iniettato del materiale fecale nella flebo attraverso la quale il figlio adolescente,, stavaa per guarire dalla leucemia che lo aveva colpito.A far scattare l'allerta sono stati i medici che hanno cominciato a riscontrare nel paziente sintomi di. Dopo le cure per ilil ragazzo era tornato in ospedale con i sintomi di unae dopo vari esami i medici hanno stabilito che non vi era alcun motivo per spiegare le infezioni del sangue in corso. Così sono state messe delle telecamere nella stanza del ragazzo e la mamma è stata incastrata.Tiffany è stata condannata a 7 anni die 5 di libertà vigilata per l'accusa di tentato omicidio. La donna aveva perso il marito, il figlio aveva problemi di autismo e la diagnosi della leucemia era stato per lei l'ennesimo colpo che l'ha spinta a un gesto tanto estremo come quello di uccidere il suo ragazzo. L'adolescente ha proseguito le sue cure e secondo i medici ci sono possibilità concrete che la leucemia possa regredire.