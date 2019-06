Adolescente rifiuta le sue avances, 23enne si vendica sparando alla figlia di 10 mesi

Mercoledì 26 Giugno 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deziree Menagh, 18 anni, di Fresno, in California, era ad una festa quando Marcos Antonio Echartea, 23 anni, ha inziato a farle delle avances. L'uomo l'avrebbe presa per mano, cercando di fermarla e di farla sedere sulle sue gambe ma la 18enne si è allontanataLa sua furia è esplosa quando ha visto la ragazza allontanarsi con un altro giovane, a quel punto l'ha raggiunta fino all'auto e poi ha sparato alla bambina che aveva in braccio. La piccola Fayth Percy, di soli 10 mesi, è stata raggiuna dal proiettile e nonostante la corsa in ospedale si trova in condizioni gravissime lottando tra la vita e la morte. Secondo quanto riporta la stampa locale, la bimba è stata colpita alla testa, sottoposta a un intervento d'urgenza per rimuovere il proiettile resta in condizioni critiche.Il 23enne è stato subito arrestato con l'accusa di omicidio, secondo le autorità l'uomo non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento. Pare, inoltre, che abbia anche avuto precedenti simili: tempo fa sparò contro l'abitazione della ex compagna colpendo il bimbo di un anno che morì sul colpo.