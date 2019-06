Dimentica il figlio di 3 nel portabagagli aperto, paura nel traffico cittadino

Mercoledì 26 Giugno 2019, 13:29

Dimentica. Un video diffuso in rete, sta facendo il giro del mondo dopo che una donna avrebbe dimenticato il. Non sarebbe stata solo quella la dimenticaza, però, la mamma ha scordato anche di chiudere lo sportello, partendo per le strade della città.Il bimbo ha percorso diversi chilometri seduto nel portabagagli, senza alcuna protezione, con il rischio di scivolare o che potesse sporgersi e cadere, il tutto nel bel mezzo del traffico, dove sarebbe potuto essere investito. Nelle immagini si vedono diversi passanti che hanno provato ad avvertirla, le hanno chiesto di fermarsi, ma la donna non sembra fare caso alle loro reazione e procede come se nulla fosse.Fortunatamente il bambino non ha avuto conseguenze. Non si sa quanti chilometri abbia percorso la mamma in quelle condizioni, ma grazie alle immagini, la donna è stata rintracciata dalla polizia e interrogata.