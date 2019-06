Accoltella a morte la sorella gemella: «Sono innamorata del suo fidanzato»

Venerdì 28 Giugno 2019, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Amanda Ramirez, 27enne del New Jersey, ha ammesso di aver ucciso la sorella Anna a coltellate per gelosia. Le due hanno litigato brutalmente, proprio per questo uomo, fino a quando Amanda non ha perso le staffe e ha accoltellato a morte la gemella.la foto di lei con la sorella con la didascalia "conosci l'atmosfera". I vicini, sentendo le urla hanno lanciato l'allarme e sono andati a controllare cosa fosse accaduto, trovando il cadavere di Anna a terra in una pozza di sangue. Secondo quanto riporta il Mirror , pare che a far scattare la violenza sia stata una lite tra sorelle per un uomo: Amanda era innamorata del compagno di Anna e non accettava la loro relazione.e sta collaborando con la polizia per ricostruire la dinamica dei fatti. Subito dopo il delitto Amanda ha negato ogni responsabilità, parlando di un incidente, dopo l'interrogatorio è crollata e ha ammesso cosa era accaduto.