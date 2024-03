Abusi sui bambini, papa Francesco rimuove il vescovo polacco che insabbiò i casi di molestie commesse dai sacerdoti

Papa Francesco ha rimosso monsignor Andrzej Franciszek Dziuba dal governo pastorale della diocesi di Łowicz in Polonia. «Sono state riscontrate - spiega in merito una nota della nunziatura di Varsavia - difficoltà nel governo pastorale e in particolare sue omissioni nel trattare casi di abusi su minori commessi da sacerdoti, come è emerso da una indagine condotta dalla Santa sede, a norma del Motu proprio Vos estis lux mundi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Marzo 2024, 12:52

