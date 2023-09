Padre e figlia di 16 anni colpiti da un fulmine mentre cacciano: lui riprende conoscenza, lei muore

di Redazione Web

Un fulmine ha colpito una ragazza, di 16 anni, e il padre, mentre erano a caccia in Florida, Stati Uniti, martedì scorso. Il papà ha perso conoscenza e quando si è svegliato ha trovato sua figlia accanto a lui in condizioni critiche: non respirava. L'ha trasportata d'urgenza in ospedale, ma la 16enne non ce l'ha fatta: è morta due giorni dopo, giovedì mattina, secondo quanto riportato dalla BBC.

Meteo, grandinata choc a Benevento, allagamenti in molti Comuni della Campania

Campi Flegrei e il rischio eruzione, Musumeci: «Pensiamo anche a un piano di evacuazione»

La reazione della comunità

La morte di Baylee a soli 16 anni ha avuto un enorme impatto sull'intera comunità: i suoi compagni di scuola si sono riuniti per pregare per lei e i suoi cari. «Provava affetto per tutti», ha dichiarato il parroco e amico di famiglia alla BBC. «Aveva a cuore i suoi amici e le persone che le stavano vicino.

Le persone morte negli Usa a causa dei fulmini

Muoiono in media 28 persone a causa dei fulmini ogni anno negli Stati Uniti, secondo i dati raccolti dal Centro per il Controllo e la Prevenzione delle malattie. Una vittima su quattro, inoltre, ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA