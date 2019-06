Reddito di cittadinanza, in 120mila convocati ai centri per l'impiego. Rischio flop (ma ci sono sanzioni)

, finito ilentra nel vivo la fase 2: sono infatti partite dai centri per l'impiego le prime telefonate alle famiglie che ad aprile avevano avuto accesso al reddito, a cui è stata comunicata la data delle convocazioni in sede. Lo scrive il quotidiano Il Messaggero: la chiamata riguarderà circa 120mila nuclei familiari, con i percettori del bonus che saranno convocati per avviare la procedura e sottoscrivere i patti per il lavoro.Presentarsi all'appuntamento è obbligatorio: chi non ci andrà rischia di perdere il sussidio e va incontro a sanzioni molto severe. Non è da escludere che in tanti ignorino la convocazione, considerando che un terzo dei beneficiari ha ricevuto poche decine di euro: per gli altri che invece hanno ricevuto assegni più sostanziosi, dopo tre mesi sul divano è arrivato il momento di impegnarsi sul serio, come previsto peraltro dalla natura stessa del provvedimento.A venire convocato sarà: tutti gli altri, già destinatari di misure di inclusione sociale o della pensione di cittadinanza, non hanno obblighi di attivazione lavorativa, specifica Il Messaggero. Chi non si presenterà nei centri per l'impiego vedrà il suo assegno, chi non si presenterà nemmeno la seconda volta dovrà invece, mentre dare buca per tre volte porterà alla. Decurtazioni ci saranno anche se uno solo dei componenti 'attivabili' della famiglia non partecipi alle iniziative del centro per l'impiego volte a trovare un lavoro al cittadino avente diritto.