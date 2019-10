Manovra, per le pensioni spunta la rivalutazione al 100%: fino a 4 volte la minima

Concorsi, stop a tetti scorrimento per le gratuatorie

Il Governo punta a definire un orizzonte temporale biennale per le graduatorie approvate a partire dal 2019 nonché il pieno utilizzo degli elenchi», senza più tetti quindi per lo scorrimento. Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, all'ANSA. Un segno, dice, «sintonia nella maggioranza di governo». Mentre «abbiamo proposto l'inserimento in legge di bilancio di un intervento sistemico per superare le criticità della normativa su graduatorie e idonei - dice - il Pd annunciava una proposta di legge del medesimo tenore». Sul punto è in corso un'interlocuzione col Mef.

Investimenti in sanità

I medici di medicina generale avranno a disposizione più strumentazione per fare diagnosi: l'ultima bozza della manovra destina infatti 235 milioni (dal fondo ex art.20, per gli investimenti in sanità) al fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Obiettivo «migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa». Già entro la fine dell'anno il ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, fisserà i parametri per stilare un piano sui fabbisogni e attivare poi i trasferimenti alle Regioni.



Pagamenti digitali meno cari

Va avanti il dialogo sui pagamenti digitali. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha fatto sapere che è in corso

Tra le novità arriva anche il capitolo green mobility. Le pubbliche amministrazioni saranno obbligate, in occasione del rinnovo del parco veicoli, a procedere, dal primo gennaio 2020, all'acquisito o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa.