L'Italia cerca gli artigiani: introvabili fabbri e sarti

«Bello e ben fatto», si diceva una volta a proposito made in Italy. Peccato però che, oggi, non c'è più nessuno che lo sappia fare. E' il paradossale caso dell'artigianato e del manifatturiero italiano, dove c'è un'offerta di lavoro alta ma che non riceve risposta: dai saldatori ai fabbri, dai meccanici agli esperti del tessile. Al punto che il mese di ottobre ha segnato il record negativo tra domanda e offerta di lavoro: 31 mila contratti in più disponibili rispetto allo stesso periodo di un anno che nessuno ha voluto. Una figura professionale su 3 non si trova (nel 2017 il rapporto era 1 a 4).Secondo un monitoraggio Excelsior (di Unioncamere e Anpal) dei circa 370mila contratti di lavoro previsti entro la fine di ottobre, il 29% non è andato a buon fine per la difficoltà nel trovare i candidati. Con importanti differenze territoriali: dal 42% di tentativi a vuoto a Pordenone, Lecco, Ferrara e Bologna al 15% di Brindisi, Benevento, Taranto e Ragusa.«Nel Triveneto superiamo anche il 50% spiega Andrea Lombardi, Presidente del Gruppo Magister a cui fa capo l'agenzia per il lavoro Ali SpA e la Fondazione Lombardi un perito meccanico su 2 è introvabile. Con Ali SpA cerchiamo ragazzi al Sud e li aiutiamo a trasferirsi al Nord per lavorare nelle aziende, soprattutto in Emilia Romagna. Bisogna puntare sulla formazione». Per questo la Fondazione Lombardi, in memoria del filantropo Antonio Lombardi padre di Andrea, ha creato Make Campus reclutando 14 talenti in tutta Italia: in due anni diventeranno specialisti del tessile a tutto tondo. Semplicemente perché ce n'è bisogno.Gli introvabili sono fonditori, saldatori, fabbri, tecnici in campo ingegneristico e tessile e elettromeccanici. A Milano, Torino, Bologna, Verona, Roma, Firenze, Latina, Napoli e Bari le zone dove c'è più richiesta di lavoratori.riproduzione riservata ®