Cartelle pazze, Bertucci (Aduc): «Chiedere immediatamente all'agenzia delle entrate l'avvenuta notifica»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bisogna innanzitutto verificare che il credito non sia prescritto e quindi non sia più esigibile. Quindi chiedere all'Agenzia delle Entrate le prove di avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e la data in cui è stato contestato l'accertamento».«La buona fede nel rapporto tra amministrazione e utente consiste anche nella tempestività e nell'arginare il danno economico che potrebbe derivare all'utenza. Quando il credito è prescritto l'amministrazione dovrebbe sgravarlo invece di costringere l'utente ad andare in Commissione Tributaria. Il fatto è che di fronte a piccoli importi spesso si paga senza eccepire la prescrizione».«Le possibilità di accoglimento del ricorso sono molto alte e si potrebbe chiedere che l'amministrazione venga condannata al pagamento delle spese».«Il contribuente dovrà pagare o l'amministrazione potrà procedere con esecuzioni forzate. In caso di nullatenenza nulla potrà essere preso».