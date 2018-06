Crescono i super ricchi del mondo, con un patrimonio di 70.000 miliardi di dollari. In aumento anche i "paperoni" italiani.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Crescono i. Sempre più ricchi, anno dopo anno. Nel 2017 hanno superato un reddito complessivo di 70.000 miliardi dollari. Un balzo del 10,6% rispetto al 2016. Per far parte di questa classifica annuale, il World Wealth Report, bisogna possedere beni per almeno un milione di dollari, ad esclusione della prima residenza. I paperoni del mondo, o meglio, gli high net worth individual, comevengono citati nel rapporto, stanno crescendo senza sosta dal 2010 e secondo le stime, nel 2025 potrebbero raggiungere la cifra record di 100.000 miliardi di dollari. Di questi 18 milioni di fortunati (almeno in termini di ricchezza), la maggior parte è di origine, americana, giapponese, cinese e tedesca.Questi quattro paesi, possiedono, il 62% dei super ricchi. All', non va poi così male. Siamo al decimo posto nella classifica mondiale, con 274 mila milionari, in crescita del 9% rispetto al 2016. Tra i fattori che hanno gonfiato il reddito dei super ricchi italiani, ci sarebbero la crescita del Pil, il rialzo del mercato immobiliare e l'aumento della capitalizzazione di mercato. Il World Wealth Report ci consegna anche le percentuali sulle principali forme d'investimento: la maggior parte dei paperoni sceglie le azioni, le proprietà immobiliari, con un interesse crescente verso la criptovaluta, specialmente nelle nuove generazioni.