Coronavirus, l'ex cancelliere tedesco Schroeder: «Sì agli Eurobond, è l'ora del debito comune»

Se c'è un Paese che deve capire come dopo una crisi esistenziale occorra un sostegno finanziario paneuropeo alla ricostruzione di chi l'ha subita, questo è la Germania. È l'ora del debito comune europeo, gli Eurobond (o Coronabond) sono un'idea da prendere in considerazione

una crisi straordinaria. La parola del momento è solidarietà, per tutti, anche a livello europeo e internazionale. Perché se l' Unione e i Paesi membri non vincono questa sfida, allora l' intero progetto europeo è in pericolo

Per questo bisogna usare quello che già esiste: il Meccanismo europeo di stabilità senza particolari condizionalità, la Banca europea degli Investimenti e la Commissione. Il pacchetto da 540 miliardi di euro in discussione è un segnale forte. In più c'è l' azione della Banca centrale europea, che sta acquistando titoli pubblici e privati per stabilizzare i mercati finanziari. E anche questo è bene. Il nostro obiettivo primario ora deve essere tenere in vita le imprese, mettere in sicurezza i posti di lavoro e offrire sufficiente liquidità agli Stati per metterli in condizione di agire

li stessi che finora avevano sempre osteggiato gli eurobond, esprimono l' opinione che siano proprio questi la direzione da prendere

agire insieme e possibilmente cercare soluzioni europee. Questo è il mio appello

