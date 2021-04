Comin & Partners entra in Assoconsult, Gianluca Comin coordina il progetto "Advocacy della Consulenza"

Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni istituzionali guidata da Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti, ha annunciato il suo ingresso in Assoconsult, l’associazione di Confindustria che riunisce le società di consulenza di management. L’adesione è stata annunciata nel corso del Consiglio di Presidenza dell’Associazione, durante il quale il Presidente di Assoconsult Marco Valerio Morelli ha condiviso con i Vicepresidenti la volontà di accogliere Comin & Partners e altri nuovi associati.

Comin & Partners è la prima società di consulenza strategica per la comunicazione integrata e le relazioni istituzionali ad entrare a far parte di Assoconsult. Il Presidente Morelli ha annunciato anche l’iniziativa di un progetto di “Advocacy della Consulenza" che sarà coordinato proprio da Gianluca Comin, con il compito di studiare e progettare attività e campagne di advocacy e valorizzazione di un settore sempre più importante per la Pubblica Amministrazione e le aziende in questo momento di sfida e rilancio economico per il Paese.

“Siamo orgogliosi di aderire ad Assoconsult ed al sistema Confindustria, che riteniamo fondamentale per rappresentare un settore importante come quello della consulenza. È un comparto che giocherà un ruolo decisivo a supporto della ripartenza del sistema economico e industriale e per affiancare il settore pubblico nell’implementazione del Next Generation Plan. In questo contesto la comunicazione integrata e le relazioni istituzionali sono sempre più parte integrante delle strategie manageriali”, ha affermato Gianluca Comin, Presidente e Fondatore di Comin & Partners.

“L’ingresso di una società come Comin & Partners nella nostra Associazione è da una parte fonte di grande soddisfazione per l’attrattività e riconoscibilità che Assoconsult ha acquisito in questi anni, dall’altra la dimostrazione che le relazioni esterne sono ormai parte integrante del lavoro che svolgiamo tutti i giorni come consulenti di management”, ha detto Marco Valerio Morelli, Presidente di Assoconsult. “Il progetto di advocacy per il settore che abbiamo pensato e che sarà coordinato da Gianluca Comin darà un contributo fondamentale al posizionamento e alla promozione del settore nel dibattito pubblico”, ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA