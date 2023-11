«Assumeteci per il buonumore, non per quello che sappiamo fare». Così gli specialisti della "Personality hire" rallegrano il posto di lavoro

di Redazione Web

Non più produttività, curriculum ed esperienza. Secondo alcuni ragazzi della Gen Z, le aziende dovrebbero cominciare ad assumere giovani lavoratori per diffondere good vibes e spensieratezza tra gli impiegati più anziani.

A farsi portatrice di questa idea è Bella Rose, una tiktoker statunitense di 22 anni. La sua serie di video sul social cinese, in cui chiede un ambiente lavorativo meno serioso dove poter anche parlare il gergo della sua generazione, è diventata presto virale. I video sono arrivati anche al suo manager, che li ha trovati divertentissimi. «Durante una team call - ha detto Bella Rose a Business Insider - il mio capo mi ha detto: "Prima di cominciare, vuoi alleggerire l'atmosfera come sai fare tu?'».

Un commento tanto spontaneo quanto apprezzato dalla ragazza che ha sottolineato come molti manager le abbiano fatto in passato i complimenti proprio per la sua bravura nel contagiare tutti con la sua spensieratezza e allegria. Per Bella questo è «il più bel complimento che avrebbe mai potuto ricevere in tutta la sua vita».

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@viennaayla/video/7298827824964586798" data-video-id="7298827824964586798" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@viennaayla" href="https://www.tiktok.com/@viennaayla?refer=embed">@viennaayla</a> <p>one thing about her, she earns her keep</p> <a target="_blank" title="♬ original sound - vienna ❤️‍🔥" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7298827851183246123?refer=embed">♬ original sound - vienna ❤️‍🔥</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

Personality hire

Su TikTok Bella non è l'unica a parlare di questa figura che loro chiamano personality hire. La content creator Vienna ricrea una scenetta quasi surreale. Mentre le colleghe si stressano per una scadenza di lavoro, lei cerca di rincuorarle per poi chiamare il Ceo e convincerlo a posticipare la scadenza.

I video che rappresentano la personality hire hanno riscosso milioni di visualizzazioni accogliendo migliaia di commenti positivi.

Pagare qualcuno per portare il buon umore sul posto di lavoro sarà forse il futuro delle aziende?

