Siamo pronti al New Normal?

Il Presidente Macron, giorni fa, ha avvertito i francesi sulla «fine dell'abbondanza di prodotti e di tecnologie, di terra e di materie prime, inclusa l'acqua». Ha inteso prepararli a una «nuova normalità», diversa da quella del passato?



Il New Normal (la nuova normalità) è un'espressione che risuona sempre più spesso nei discorsi degli economisti e dei politici. Vediamo cosa significa.

L'idea è semplice e la si può sintetizzare in tre punti: (1) la vita ha un proprio corso normale (immaginate qui l'acqua di un fiume che scorre, sereno e placido, in mezzo a un bosco); (2) a un certo punto, però, accadono cose che sconvolgono il normale fluire degli eventi (immaginate qui che il fiume faccia un salto di 50 metri e l'acqua diventi una cascata); (3) c'è sempre un momento in cui la vita riprende la sua normalità (quel fiume, caduto dall'alto, diventa un lago le cui acque defluiscono da un ruscello).





Macron pensa che lo stato normale dell'acqua sarà (o, meglio, già lo è) diverso da quello del passato recente. Probabilmente ha ragione ma sarebbe sbagliato andare a cercare dei colpevoli (anche se la tentazione è forte). Il fatto è che l'acqua (la vita), per sua natura, scorre sempre e sempre scorrerà e non sempre allo stesso modo. È normale.

