La carne e la scienza

Il Governo italiano ha portato a segno un proprio obiettivo: proibire, per legge, la vendita della cosiddetta “carne sintetica”. Il provvedimento però non proibisce che in Italia i ricercatori continuino a lavorarci su - per capire come funziona, scoprirne gli eventuali impatti sulla salute umana, ecc. Potranno farlo, anzi, bravi se lo faranno! Non suona strano questo binomio proibire/consentire? La tesi essenziale della legge mi sembra sia questa: non sappiamo se faccia male o meno -nel dubbio, stop (ma diamoci un occhio, che forse domani ne varrà la pena). Le stime parlano infatti di un mercato mondiale oggi modesto -poco sopra il miliardo- ma che, a 25 anni da oggi, arriverebbe sopra i 400 miliardi di dollari – per avere un riscontro, nel 2022 il mercato della carne “vera” in Italia è valso circa 28 miliardi di euro.

