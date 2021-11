Variante Omicron, Speranza: «Una nuova sfida, ma per ora no ad altre restrizioni»

Roberto Speranza parla della variante Omicron. E non solo. «La fase epidemica non è semplice. Questa nuova variante è un'ulteriore sfida per tutti i paesi del mondo, c'è una massimo livello di attenzione e serve cautela e tutte le scelte, comprese quelle sui voli vanno in questa direzione. Serve tempo per studiare a approfondire l'impatto, la comunità scientifica è già al lavoro. Ancora c'è un numero di sequenziamenti molto limitato e ci sono segnalazioni di elementi di rischio nelle 32 mutazioni».

Leggi anche > Sileri: «Ipotesi doppio tampone». Gli scenari

E ancora: «In questo momeneto le misure sono queste, non sono all'ordine del giorno nuovi provvedimenti», spiega il ministro della Salute alla Festa dell'Ottimismo de Il Foglio, in corso a Palazzo Vecchio. «I numeri delle ultime ore sono incoraggianti, venerdì 294.000 terza dose il più alto in assoluto e sono ottimista per una crescita significativa nella prossima settimana. Ci interessa crescere anche nelle prime dosi, ha concluso il ministro.

Leggi anche > Come riconoscerla? «Dolori e forte stanchezza, ma sintomi lievi»

«Per la prima volta proprio ieri c'è stato un salto di qualità a livello europeo per affrontare la crisi. Una delle lezioni della pandemia è che le politiche della salute sono politiche internazionali e la risposta deve essere forte e coordinata», ha ancora affermato. «La Costituzione quando mette una soglia così alta per eleggere il Presidente della Repubbica dice che il presidente va trovato in un campo condiviso. Non ho alcun dubbio che va trovata una persona che sia capace di esprimere l'Unità del paese, ancora di più in questo momento cosi difficile. Non si può partire che dall'indicazione di un consenso più alto possibile», ha poi spiegato Speranza passando alla fase politica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Novembre 2021, 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA