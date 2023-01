Covid, le varianti Kraken e Orthrus preoccupano i medici. Pregliasco: «Fiammata di contagi nei prossimi 15 giorni»

Le varianti Covid Kraken e Orthrus si sono insinuate in Italia e minacciano un nuovo aumento dei contagi. La paura che ritorna, ogni volta che la pandemia sembra alle spalle. A preoccupare i medici è l'andamento che stanno avendo nel Regno Unito, dove la prima è già dominante e la seconda è al 25%. E le infezioni crescono.

Pregliasco: prevista nuova ondata

«I dati, dal punto di vista degli aspetti clinici della malattia, non sono diversi da Omicron - le parole del virologo Pregliasco riportate da Repubblica - possiamo pensare ad un’evoluzione verso la benignità, ma soprattutto ad una certa immunità effetto delle vaccinazioni. Vedremo se, in seguito ai viaggi in corso per il Capodanno cinese, la situazione peggiorerà».

Quindi cosa si prevede? «Ci sarà una fiammata di contagi tra una quindicina di giorni, determinati proprio dalle nuove e veloci varianti. Bisogna mantenere alta la sorveglianza virologica, il sequenziamento. In ogni caso, consiglio a fragili e anziani di vaccinarsi. E i vaccini bivalenti coprono anche le ultime varianti. Per i più deboli vaccinarsi può essere la salvezza», chiosa l'esperto.

Dove sono Kraken e Orthrus in Italia

Le varianti Covid Kraken e Orthrus hanno colpito in Umbria, e la prima anche in Veneto e Lombardia. Potrebbero essere arrivate in Italia durante gli spostamenti di Capodanno, periodo nel quale in molti hanno viaggiato all'estero per poi fare ritorno in patria. E come è sempre accaduto, i contagi si stanno allargando a macchia d'olio. «Si tratta di cinque casi di sotto-lignaggi che derivano dalla variante Omicron BA.2, già diffusa in Usa e altri Paesi europei», hanno spiegato i ricercatori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 17:11

