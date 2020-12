Covid, col vaccino addio mascherine? Ricciardi dice no: «Misure resteranno fino a fine 2021»

Con il vaccino anti coronavirus potremo finalmente rinunciare alle mascherine e alle misure restrittive? Non per adesso, o comunque non fino alla fine del 2021. È l'idea di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e professore di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica. «L'inizio della campagna vaccinale non significa che il nostro comportamento cambierà rispetto alla protezione dal virus», ha detto Ricciardi all'agenzia ANSA.

«Per tutto il 2021 le misure resteranno uguali ad adesso, dal distanziamento fisico alle mascherine,all'igiene delle mani. Ma con le vaccinazioni cominceremo ad avere meno morti e meno malati e questo rassicura tutti», le sue parole. «Dobbiamo perseguire una doppia cautela - ha aggiunto - farci vaccinare e seguire le regole di comportamento adeguate».

