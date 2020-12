Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 30 dicembre: i dati alle 17. Numeri alti in Veneto e Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 30 dicembre del Ministero della Salute: i dati dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno della conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte, che ha escluso il vaccino obbligatorio ma non ha chiuso all'eventualità di una 'patente di immunità' per i vaccinati, c'è attesa per le norme post Epifania: Conte ha annunciato che anche in vista della terza ondata di Covid le regole saranno le stesse, con l'Italia divisa in 'fasce' gialla, arancione e rossa.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati: ancora tantissimi i contagi in Veneto, dove i nuovi positivi sono 2.986 con 112 morti. In Toscana i nuovi casi sono 460 con 23 morti, in Puglia 1.470 con 23 decessi, in Basilicata 125 con 7 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALE 17+++

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Dicembre 2020, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA