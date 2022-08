Bollettino Covid di venerdì 12 agosto: 26.693 casi e 153 morti. Crollano ricoveri e terapie intensive

Covid in Italia, il bollettino di venerdì 12 agosto 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 26.693 su 177.819 tamponi (ieri erano stati 28.433 su 189.141 tamponi), per un tasso di positività del 15% (stesso dato di ieri). I morti di oggi sono 152 (ieri erano stati 130).

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale dunque a 21.455.291 (+26.693) di cui 20.366.510 dimessi e guariti (+51.821) e 173.853 morti (+152). Gli attualmente positivi sono 914.928 (-25.284) di cui 906.579 in isolamento domiciliare (-24.954), 8.043 ricoverati con sintomi (-315) e 306 malati in terapia intensiva (-15 rispetto a ieri). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 33 (ieri erano stati 28).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA