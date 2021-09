Covid, contagi in calo ma Fabrizio Pregliasco frena: «Meglio che in Gran Bretagna? Presto per dirlo»

I contagi da Covid-19 in Italia sono in calo in Italia, ma il virologo Fabrizio Pregliasco frena gli entusiasmi: «È ancora presto per dire che le cose vanno meglio che nel Regno Unito». I casi giornalieri registrati oltremanica si attestino da giorni intorno ai 30mila con un tasso di mortalità a tre cifre, mentre in Italia i contagi sono dieci volte meno, con un numero di morti che oggi supera di 2 unità i 50.

Covid, il parere di Fabrizio Pregliasco

«Quando ci saranno gli sbalzi termici - spiega il docente della Statale di Milano all'Adnkronos Salute - quando il lavoro in presenza prenderà più piede, quando sarà passato un pò di tempo dall'apertura delle scuole, lì si giocherà il destino di un'invernata», ammonisce.

«Ogni nazione - spiega l'esperto - ha una sua curva con tempistiche diverse, non è un'onda sincrona nel mondo. E poi - rileva - a incidere sono state sicuramente anche differenze rispetto ad alcune modalità che non è facile andare a individuare esattamente. Noi - ipotizza il virologo - potremmo anche non essere così capaci di andare a individuare gli asintomatici». E comunque, afferma «siamo ancora su valori alti, non è che si stanno abbassando».

