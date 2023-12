Andrea Crisanti ha il Covid: «Positivo quando ho preso l'aereo da Londra? Ecco com'è andata»

di Redazione web

Il professore di microbiologia e senatore del Pd, Andrea Crisanti, in prima fila contro la pandemia di Covid fin dalle prime settimane, è positivo al Covid: e dopo aver reso pubblica la sua positività, è stato preso di mira da alcuni giornali che si sono chiesti se, da positivo, il virologo si è comportato come predicato da sempre, o se invece non ha avuto una condotta esemplare.

Crisanti positivo, è andato in giro?

Alcuni quotidiani veneti - come La voce di Venezia e Il Gazzettino - si chiedono infatti se Crisanti abbia preso un aereo quando era positivo per tornare a Padova. «Sono positivo al Covid da lunedì sera», 27 novembre. «Sono arrivato con un aereo da Londra lunedì, ho preso la macchina e sono andato a Padova. Dopo ho fatto il tampone, lunedì sera. E da lì non mi sono mosso», ricostruisce l'esperto a Un giorno da pecora. Sul Gazzettino si fa riferimento anche al volo in questione, che sarebbe il volo di Ita Airways da Roma per Venezia di giovedì scorso, 30 novembre.

La replica del virologo

Crisanti però replica: «Ho il certificato medico delle 14 di giovedì, quindi potevo solo stare a Padova».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 15:24

