Covid, corsa a immunizzarsi ma le dosi scarseggiano

Aumentano i casi di Covid e, per questo, stanno aumentando anche le richieste di vaccinazioni. E da lunedì al via la campagna per gli over18. Ma per gli appuntamenti c’è da aspettare. Ha faticato a mettersi in moto ma in questi giorni il vaccino anticovid è tra o più richiesti: fino ad oggi i medici di base hanno somministrato soprattutto l’anti-influenzale ma adesso le cose stanno cambiando. “La tendenza a vaccinarsi sta andando di pari passo con la paura di contagiarsi - spiega Pier Luigi Bartoletti, segretario provinciale della Federazione dei medici di famiglia di Roma - la distribuzione va a rilento: quella dei vaccini anti-influenzali all’inizio andava bene ora ci sono problemi. Nella Asl Roma 2 ci sono problemi anche per i vaccini anti-pneumococco. Per il covid abbiamo fiale da sei dosi e dobbiamo organizzare gli appuntamenti con gruppi di sei persone e non è semplice. Per ora le giornate dedicate ai vaccini sono piene”. Lo stesso vale per le farmacie, non tutte hanno aderito alla campagna vaccinale e quelle che lo hanno fatto mettono i pazienti in lista perché i posti sono esauriti. Andando sul sito regionale per le prenotazioni, gli appuntamenti con per le farmacie sono a singhiozzo: in via Baldo degli Ubaldi non ci sono appuntamenti, stessa risposta in via dei Banchi Vecchi, in via Celimontana e via Ugo Ojetti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 06:00

