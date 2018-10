Ha assunto troppofalso comprato sul web, e i danni sono stati irreparabili: protagonista del caso, descritto dal Mount Sinai di New York sulla rivista Retinal Cases and Brief Reports,, che ha avuto danni permanenti agli occhi. Secondo quanto riportano i medici, il paziente un anno dopo i primi segni del problema ha ancora una visione, per via di un danno esteso ai coni della, le strutture dell'occhio responsabili della percezione del colore.Tutti ifino a questo momento. Oltre ad essere un effetto del sovradosaggio, scrivono i medici, il problema potrebbe derivare da sostanze sconosciute presenti all'interno del farmaco ordinato online da una farmacia non autorizzata.«Il paziente ha affermato di non sapere quanto farmaco ha preso - scrivono nello studio -, lo beveva in forma liquida da una bottiglia. Non solo l'uomo prendeva qualcosa di non approvato dal medico, ne prendeva più di quanto avrebbe dovuto. Ora sta pagando per questosembrerebbe in modo permanente».