Tumore alla prostata, come prevenirlo? La ricerca: «Eiaculare fa bene, ecco quante volte al mese»

Eiaculare abbassa il rischio di tumore alla prostata. Uno studio pubblicato sulla rivista European Urology, ha confermato l'efficacia del metodo di prevenzione naturale. Il motivo non è stato ancora del tutto determinato, ma gli scienziati hanno ipotizzato che possa eliminare le tossine dal sistema.

Lo studio sul tumore alla prostata

Lo studio ha osservato le abitudini sessuali di 32.000 uomini e, in conclusione, ha stabilito che quelli con un più alto tasso di eiaculazione avevano meno probabilità di avere tumori alla prostata. «Abbiamo scoperto che gli uomini che riportavano una frequenza eiaculatoria più alta rispetto a una più bassa in età adulta, avevano meno probabilità di che gli venisse diagnosticato un cancro alla prostata - ha detto l'autore dello studio -. Questo ampio studio prospettico fornisce una prova più forte del ruolo benefico dell'eiaculazione, nella prevenzione del tumore alla prostata».

Quanto volte al mese si dovrebbe eiaculare?

Secondo lo studio, c'è addirittura un numero minimo di eiaculazioni che bisognerebbe rispettare per abbassare il rischio di cancro alla prostata. «Ne servirebbero 21 o più per proteggersi», spiega il ricercatore. Lo studio ha scoperto che gli uomini che eiaculavano almeno 21 volte al mese avevano un rischio inferiore del 33% di cancro alla prostata, rispetto a quelli che non lo facevano.

Ovviamente l'eiaculazione non è l'unico metodo per prevenire il tumore. Gli esperti affermano che l'obesità, il tabacco, gli alimenti trasformati ad alto contenuto di grassi e l'ereditarietà sono altri fattori di rischio che possono provocare il cancro.

«Se un uomo vuole stare fuori dalla sala operatoria ed evitare il cancro, deve fare tutto il possibile per evitare i cibi spazzatura ad alto contenuto di grassi e le tossine ambientali che contribuiscono ai problemi e per avviare un saggio programma nutrizionale che includa gli integratori di base che agiscono sulla prostata», ha aggiunto l'autore dello studio.

